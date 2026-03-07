https://news.day.az/azerinews/1820641.html Dubay hava limanı VURULDU - Təyyarələr eniş edə bilmir - VİDEO İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Dubay Beynəlxalq Hava Limanına düşüb. Şahidlər partlayış səsi eşitdiklərini, ardınca isə tüstü qalxdığını bildiriblər. Day.Az xəbər verir ki, sərnişin təyyarələri hava limanının üzərində dövrə vurur. Ehtimal olunur ki, onlar eniş icazəsini gözləyirlər.
Dubay hava limanı VURULDU - Təyyarələr eniş edə bilmir - VİDEO
İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Dubay Beynəlxalq Hava Limanına düşüb. Şahidlər partlayış səsi eşitdiklərini, ardınca isə tüstü qalxdığını bildiriblər.
Day.Az xəbər verir ki, sərnişin təyyarələri hava limanının üzərində dövrə vurur. Ehtimal olunur ki, onlar eniş icazəsini gözləyirlər. Hazırda Dubay sakinləri raket xəbərdarlıqları alırlar.
Məlumata görə, Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlıdır, təyyarələr bir neçə saatdır ki, BƏƏ üzərində havada uçur. Aeroportun bağlandığı bildirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре