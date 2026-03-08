İnfarktdan sonra ürəyin bərpası üçün inqilabi kəşf
Alimlər infarktdan sonra ürəyin bərpasına kömək edə biləcək eksperimental inyeksiya hazırlayıblar. Preparatın bir dozası ürəkdə qoruyucu prosesləri bir neçə həftə ərzində dəstəkləyə bilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə tədqiqatın nəticələri Science jurnalında dərc olunub.
İnfarktdan sonra ürək əzələsi zədələnir və ciddi yüklənməyə məruz qalır. Buna cavab olaraq orqanizm ürəkdə təzyiqi azaltmağa və toxumaların zədələnməsini məhdudlaşdırmağa kömək edən Atrial Natriuretic Peptide (ANP) hormonunu ifraz edir. Lakin bu hormonun təbii miqdarı adətən tam bərpa üçün kifayət etmir.
Yeni inyeksiya hüceyrələri müvəqqəti olaraq daha çox Atrial Natriuretic Peptide (ANP) istehsal etməyə məcbur edir. Bunun üçün hüceyrələrə lazım olan hormonu istehsal etmə siqnalını ötürən self‑amplifying RNA (saRNA) technology texnologiyasından istifadə olunur. Bu texnologiya sayəsində hətta bir inyeksiyadan sonra təsir bir neçə həftə davam edə bilər.
İstehsal olunan hormon qana daxil olaraq ürəyin bərpa dövrünü daha asan keçirməsinə kömək edir: ürəyə düşən yükü azaldır, toxumalarda çapıqlaşma riskini aşağı salır və ürək əzələsinin fəaliyyətini dəstəkləyir. Tədqiqatçıların sözlərinə görə, bu cür dəstək infarktdan sonrakı ilk həftələrdə xüsusilə vacibdir, çünki həmin dövrdə ürək daha həssas olur.
Hazırda texnologiya klinikadan əvvəlki tədqiqat mərhələsindədir. Gələcəkdə alimlər onun təhlükəsizliyini və effektivliyini insanlar üzərində aparılacaq sınaqlarda yoxlamağı planlaşdırırlar.
