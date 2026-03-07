Azərbaycan Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olunmasına sadiqdir - Ceyhun Bayramov - FOTO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib.
Xarici İşlər Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, nazir Ceyhun Bayramov çıxışında artan geosiyasi gərginlik və qlobal qeyri-müəyyənlik kontekstində iki ölkə arasında həmrəyliyin, koordinasiyanın və strateji baxışın artan əhəmiyyətini vurğuladı.
O, TDT-nin türk dünyasında siyasi dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi tərəfdaşlığın genişləndirilməsi və regional əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində əldə etdiyi əhəmiyyətli irəliləyişi vurğuladı.
Nazir Yaxın Şərqdəki son hərbi hadisələr də daxil olmaqla, gərginləşən təhlükəsizlik vəziyyətindən narahatlığını ifadə etdi və Türkiyə ərazisinə raket hücumunu, eləcə də İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasına pilotsuz təyyarə hücumlarını qətiyyətlə pislədi.
Azərbaycanın İsrail-Fələstin münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və iki dövlətli həll yolu əsasında ədalətli və davamlı həllinə fundamental dəstəyi də bir daha təsdiqləndi.
Nazir, həmçinin Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunaraq, 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton Zirvə Görüşündən sonra münasibətlərin normallaşdırılması və Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olmasına Azərbaycanın sadiqliyini bir daha təsdiqləyib və münasibətlərin tam normallaşdırılması və davamlı sülhə nail olmaq üçün Ermənistan konstitusiyasında təsbit olunmuş Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının həll edilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb.
Nazir TDT-nin sədri kimi Azərbaycanın prioritetlərini, o cümlədən institusional potensialın gücləndirilməsini, xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq üçün TDT+ formatının təşviqini və TDT üzv dövlətlərinin Baş nazirlərinin/vitse-prezidentlərinin ikinci görüşü, tarixi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi və digərləri kimi qarşıdan gələn təşəbbüslərin və tədbirlərin təşviqini qeyd etdi.
