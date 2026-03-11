https://news.day.az/azerinews/1821452.html Dubayda xəsarət alan vətəndaşımız Azərbaycana qayıdır Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiyanın ilk günlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində xəsarət alan və xəstəxanaya yerləşdirilən Azərbaycan vətəndaşının müalicəsi yekunlaşıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, xəsarət alan vətəndaşımız bu gün xəstəxanadan buraxılıb.
Azərbaycanın Dubay şəhərindəki baş konsulluğu vətəndaşımızı və ailə üzvünü hava limanına yola salıb.
Onun bu gün Dubay şəhərindən müntəzəm reyslə ölkəmizə geri qayıdışı nəzərdə tutulub.
