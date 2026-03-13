Hər kəsin sevdiyi həmin meyvə təhlükəli imiş...
ABŞ-dan olan bir həkim milyonlarla insanın tez-tez istehlak etdiyi bir meyvənin sağlamlıq üçün zərərli ola biləcəyini iddia edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hüceyrə sağlamlığı üzrə mütəxəssis Daniel Pompa bu mövzuda mübahisəli açıqlamalar verib.
Adətən çoxlu meyvə və tərəvəz yemək, xüsusilə də qidalanmaya bol yaşıl tərəvəzlər daxil etmək sağlamlıq üçün faydalı hesab olunur. Lakin həkimin sözlərinə görə, bu fikir məşhur bir meyvəyə aid olmaya bilər.
Onun iddiasına görə, söhbət banandan gedir. Bir çox insan bananı gündəlik qidalanmada, xüsusilə də işdə və ya yolda tez yeyilən qəlyanaltı kimi seçir.
Həkim bananla bağlı sərt mövqe sərgiləyərək bildirib:
"Düşünürəm ki, bu, yeyə biləcəyimiz ən təhlükəli meyvələrdən biridir. Hətta sağlam hesab olunmasa da, valideynlər bunu uşaqlarına verirlər."
Bir çoxları bunun səbəbini bananın tərkibindəki yüksək şəkər miqdarı ilə əlaqələndirsə də, mütəxəssis bunun əsas səbəb olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, problem daha çox bananın yetişdirilməsi prosesində istifadə olunan maddələrlə bağlıdır. Həkim iddia edir ki, bananların yetişdirilməsi zamanı göbələk xəstəliklərinə qarşı fungisidlərdən geniş istifadə olunur.
