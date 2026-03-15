Məşhur aktrisa Ancelina Coli özünü öldürmək üçün "killer" tutub.
Lent.az xarici KİV-ə istinadla bildirir ki, Ancelina Coli həmin dövrdə çox ağır emosional vəziyyətdə olub və həyatına son qoymaq barədə düşünüb. Yaxınlarına bunun ağrısını yaşatmamaq üçün o, guya bir "peşəkarın" köməyinə müraciət etmək qərarına gəlib. Lakin danışdığı şəxs bu fikirlə razılaşmayaraq onu bu qərardan vaz keçməyə inandırmağa çalışıb. Məlumata görə, qatilin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Coli fikrini dəyişməyib.
Nəticədə onlar müəyyən bir razılığa gəliblər: qatil sifarişin icrasını iki ay müddətinə təxirə salmağa razılaşıb. Əgər bu müddət ərzində aktrisa fikrini dəyişməsəydi, o, işi yerinə yetirəcəkdi. Hadisələrin bu gözlənilməz gedişi Colinin həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilib. Sonradan o, yaşadığı çətinlikləri aşmağa nail olaraq uğurlu aktrisa və ictimai xadim kimi tanınıb.
Kino sənayesinin simvoluna çevrilmiş və fəal ictimai fəaliyyəti ilə tanınan Ancelina Coli tez-tez keçmişdə yaşadığı hisslər və depressiya ilə mübarizə təcrübəsi haqqında danışır. Onun hekayəsi oxşar problemlərlə üzləşən bir çox insan üçün ilham mənbəyidir və göstərir ki, hətta ən çətin və qaranlıq dövrlərdə belə daha yaxşı gələcəyə ümid var.
