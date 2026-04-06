Misli Premyer Liqasında daha 1 oyun keçiriləcək

Misli Premyer Liqasında 26-cı tur davam edir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ikinci oyun günündə bir görüş keçiriləcək.

Günün yeganə matçında "Qarabağ" öz meydanında "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək. Aktivində 52 xalı olan Ağdam təmsilçisi 2-ci, Yevlax təmsilçisi isə 8 xalla sonuncu yerdə qərarlaşıb.

19:00. "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax"