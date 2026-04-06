“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın etdi

"Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" oyunu başa çatıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Ağdam klubu Yevlax komandasını darmadağın edib - 7:0.

Bununla "Qarabağ" xallarını 55-ə çatıdırb. Komanda ikinci yerdədir.

"Karvan-Yevlax" 8 xalla sonuncudur.