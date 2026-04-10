Hər gün bir stəkan içənlərin ürəyi yenilənir
Aroniya meyvəsi yüksək polifenol tərkibi ilə damar sərtliyinin qarşısını alır, təzyiqi balanslaşdırır və immunitet sistemini hüceyrə səviyyəsində yeniləyir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aroniya meyvəsi bədəndəki oksidativ stresi azaltmaq, qan damarlarının elastikliyini artırmaq və damar sərtləşməsinin (ateroskleroz) qarşısını alır. Mütəxəssislər meyvənin tərkibindəki təbii birləşmələrin qan təzyiqini düşürməyə və lipid (piy) balansını təmin etməyə kömək etdiyini bildirirlər.
Müntəzəm aroniya istehlakının, xüsusilə fəsil dəyişiklikləri zamanı immunitet sistemini hüceyrə səviyyəsində dəstəklədiyi ifadə edilir. Mikrosirkulyasiyanı (qan dövranını) yaxşılaşdıraraq beyin funksiyalarını dəstəkləyən bu meyvə eyni zamanda qlükoza səviyyəsini sabitləşdirir və gündəlik enerji balansına töhfə verir.
Möcüzəvi aroniya şirəsinin hazırlanması
Lazım olanlar:
2 kq aroniya meyvəsi
1 kq şəkər tozu
1 litr su
1 ədəd limonun suyu
Hazırlanması:
Şəkərlə birlikdə gözlədilən meyvələrə su və limon suyu əlavə edilərək 20-30 dəqiqə qaynadılır.
Qarışıq meyvələrin özünü tamamilə buraxması üçün bir neçə saat dincəldildikdən sonra süzülür.
Süzülən maye təkrar qaynama nöqtəsinə gətirilərək sterilizə edilmiş şüşə bankalara doldurulur və 15 dəqiqə ərzində pasterizə edilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре