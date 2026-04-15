Azərbaycanda QİÇS-ə yoluxan insanların sayı

Azərbaycanda QİÇS-ə (Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu) yoluxan insanlara dair yeni statistika məlum olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ölkədə narkomanların İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusuna (İİV) yeni yoluxma hadisələrinin sayında azalma müşahidə olunur.

2026-ci ilin mart ayının sonuna kimi aşkarlanmış İİV-ə yoluxmuş Azərbaycan vətəndaşlarından 15-i (4,2 %) inyekson narkotik istifadəçisi olub.

Həmçinin, hazırda metadonla əvəzedici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 698 xəstə müalicə alır.

Onlardan 276-sı Respublika Narkoloji Mərkəzi, 297-si QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, 125-si isə Sumqayıt Narkoloji Mərkəzində yerləşdirilib.