Azərbaycanda QİÇS-ə yoluxan insanların sayı MƏLUM OLUB Azərbaycanda QİÇS-ə (Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu) yoluxan insanlara dair yeni statistika məlum olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ölkədə narkomanların İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusuna (İİV) yeni yoluxma hadisələrinin sayında azalma müşahidə olunur.
2026-ci ilin mart ayının sonuna kimi aşkarlanmış İİV-ə yoluxmuş Azərbaycan vətəndaşlarından 15-i (4,2 %) inyekson narkotik istifadəçisi olub.
Həmçinin, hazırda metadonla əvəzedici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 698 xəstə müalicə alır.
Onlardan 276-sı Respublika Narkoloji Mərkəzi, 297-si QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, 125-si isə Sumqayıt Narkoloji Mərkəzində yerləşdirilib.
