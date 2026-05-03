Elektromobillərin qlobal satışları 2026-cı ilin I rübündə azalıb
Elektromobillərin qlobal miqyasda satışları 2026-cı ilin birinci rübündə azalıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, "PwC" konsaltinq şirkəti tərəfindən təhlil edilən 43 əsas bazarda satılan elektrik avtomobillərinin sayı 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 faiz aşağı düşüb, yəni, 2,7 milyondan bir qədər az olub.
Şirkət qeyd edir ki, bu, qeyri-adi haldır - son illərdə rəqəmlər ardıcıl olaraq əhəmiyyətli artım göstərib və 2025-ci ildə satışlar təxminən üçdəbir səviyyədə çoxalıb.
Ən böyük bazar olan Çində inkişaf zəif rəqəmlər üçün həlledici olub. Hesabat dövründə bu ölkə 1,32 milyon elektromobil satıb ki, "PwC"yə görə, bu, bir il əvvəlkindən 20 faiz az olub. ABŞ-də azalmanın həcmi daha böyük - 23 faizə yaxındır. Bu ölkədə 233 min elektromobil satılıb.
Dünyanın digər yerlərində artım bu azalmanı kompensasiya edə bilməyib, baxmayaraq ki, Avropada - daha dəqiq desək, Aİ, Böyük Britaniya, İslandiya, Lixtenşteyn, Norveç və İsveçrədə satışlar 26 faiz artaraq 724 min elektromobilə çatıb. Bu artım Almaniya, Fransa və digər ölkələrdə güclü satışların təsiri altında baş verib.
Mütləq rəqəmlərin azalmasına baxmayaraq, elektrik avtomobilləri dünya miqyasında əhəmiyyətini artırmağa davam edib. Bunun əsas səbəbi qazıntı yanacağı qiymətlərinin bahalaşmasıdır.
"PwC"nin məlumatına görə, elektrik avtomobillərinin bazar payı birinci rübdə əvvəlkindən daha yüksək olan 16 faiz təşkil edib.
