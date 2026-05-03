Air Serbia Bakı və Belqrad arasında birbaşa uçuşlara başlayıb - FOTO
Air Serbia Bakı və Belqrad arasında birbaşa aviareysin açıldığını rəsmi şəkildə elan edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Air Serbia sosial mediada paylaşım edib.
Bu yeni marşrut Azərbaycan və Serbiya arasında əməkdaşlığın inkişafında yeni mərhələ kimi qiymətləndirilir.
Uçuşlar həftədə iki dəfə həyata keçiriləcək: Belqraddan çərşənbə və bazar günləri, Bakıdan isə cümə axşamı və bazar günləri planlaşdırılıb.
Belqraddan ilk reysin yola salınması mərasimində Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Kamil Həsənov, Serbiya hökumətinin nümayəndələri - tikinti, nəqliyyat və infrastruktur naziri Aleksandra Sofroniyeviç, idman naziri Zoran Qayiç, mədəniyyət naziri Nikola Selakoviç, eləcə də Air Serbia rəhbərliyi, media nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər.
