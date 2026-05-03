İran Pakistan vasitəsilə razılaşma ilə bağlı ABŞ-dan cavab alıb - Əraqçi ABŞ İrana münaqişənin Pakistan vasitəsilə həlli təklifinə cavab göndərib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib. Onun sözlərinə görə, Tehran bunu nəzərdən keçirir. "Amerikalılar Pakistan tərəfinə İranın 14 maddəlik planına cavab veriblər və biz hazırda onu nəzərdən keçiririk", - deyə o bildirib.
