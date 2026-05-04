Bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 4 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

 

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9938 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2704 manat olub.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,9938
AUD 1,2252
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1155
CZK 0,0818
CNY 0,2489
DKK 0,2668
GEL 0,6337
HKD 0,217
INR 0,0179
GBP 2,3097
SEK 0,1844
CHF 2,1766
ILS 0,5757
CAD 1,2509
KWD 5,5243
KZT 0,3668
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5511
MDL 0,0989
NOK 0,1833
UZS 0,0142
PKR 0,6072
PLN 0,4696
RON 0,3844
RUB 2,2704
RSD 0,017
SGD 1,3352
SAR 0,4533
xdr 2,3356
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0845
NZD 1,0061