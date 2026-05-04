https://news.day.az/azerinews/1832124.html Bu günə olan valyuta məzənnələri Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 4 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub. Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9938 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2704 manat olub. Kod Məzənnə
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 4 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9938 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2704 manat olub.
|Kod
|Məzənnə
|USD
|1,7
|EUR
|1,9938
|AUD
|1,2252
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1155
|CZK
|0,0818
|CNY
|0,2489
|DKK
|0,2668
|GEL
|0,6337
|HKD
|0,217
|INR
|0,0179
|GBP
|2,3097
|SEK
|0,1844
|CHF
|2,1766
|ILS
|0,5757
|CAD
|1,2509
|KWD
|5,5243
|KZT
|0,3668
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5511
|MDL
|0,0989
|NOK
|0,1833
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6072
|PLN
|0,4696
|RON
|0,3844
|RUB
|2,2704
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3352
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3356
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0845
|NZD
|1,0061
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре