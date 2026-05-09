https://news.day.az/azerinews/1833321.html "Instagram" işlədənlər bunu MÜTLƏQ BİLMƏLİDİR Meta şirkəti mayın 8-dən etibarən "Instagram" tətbiqində şəxsi mesajların tam şifrələnməsi funksiyasında dəyişiklik edib. Day.Az xəbər verir ki, qərar hüquq-mühafizə orqanları və uşaqların müdafiəsi ilə məşğul olan qurumların tənqidlərindən sonra verilib.
"Instagram" işlədənlər bunu MÜTLƏQ BİLMƏLİDİR
Meta şirkəti mayın 8-dən etibarən "Instagram" tətbiqində şəxsi mesajların tam şifrələnməsi funksiyasında dəyişiklik edib.
Day.Az xəbər verir ki, qərar hüquq-mühafizə orqanları və uşaqların müdafiəsi ilə məşğul olan qurumların tənqidlərindən sonra verilib.
Yeni dəyişikliklə mesajların müəyyən hallarda platforma üçün əlçatan ola biləcəyi qeyd olunur. Yenilik hazırda ilk olaraq Australia istifadəçilərinə tətbiq edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре