Xurma həqiqətən şəkərdən faydalıdırmı?
Dietoloqlar bildirirlər ki, xurma ağ şəkərlə müqayisədə daha faydalıdır, çünki tərkibində lif, antioksidantlar və minerallar var.
Day.Az xəbər verir ki, bu maddələr qlükozanın qana daha yavaş keçməsinə kömək edir.
Bununla belə, xurma yenə də təbii şəkər mənbəyidir və çox istifadə edildikdə qan şəkərini yüksəldə bilər. Ona görə də gündə təxminən 2-4 ədəd xurma kifayət sayılır.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, xurma şəkərdən daha yaxşı seçim olsa da, onu da ölçülü şəkildə qəbul etmək lazımdır.
