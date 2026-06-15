Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi bütün region üçün vacibdir - səfir
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi bütün regionun inkişafı üçün vacibdir.
Trend-in tədbirdəki müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu barədə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann Bakıda keçirilən mətbuat brifinqi zamanı bildirib.
"Mən 2022-ci ilin avqust ayında Azərbaycana gəldim və sentyabr ayında Azərbaycan və Ermənistan arasında böyük hərbi toqquşma baş verdi. Qarabağ məsələsinin həllindən bir il keçdi. Sülh sazişi prosesinin başlaması üçün isə daha iki ildən bir az vaxt lazım oldu.
Bu, həqiqətən böyük irəliləyiş və mühüm nailiyyətdir. Azərbaycanda olduğum müddətdə əsas prioritetlərimdən biri bu sülh prosesini dəstəkləmək idi ki, bu da Azərbaycan, Ermənistan və bütün regionun inkişafı, o cümlədən Asiya ilə Avropa arasında ticarətin inkişafı üçün çox vacibdir", - deyə səfir bildirib.
Səfir qeyd edib ki, Azərbaycan və Almaniya arasındakı münasibətlər uzun tarixə malikdir, dostluq münasibətləridir və tərəfdaşlığa əsaslanır.
"Əgər ilk alman köçkünlərinin Azərbaycana gəldiyi XIX əsrə nəzər salsaq, görərik ki, bu münasibətlər həmişə praqmatik, sabit və ardıcıl inkişaf edib. Bu gün bu, rəsmi səviyyədə də daxil olmaqla, aktiv səfər mübadiləsində öz əksini tapır. Bu yaxınlarda, keçən il Almaniya Prezidenti tarixdə ilk dəfə Azərbaycana səfər etdi. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev mənim burada olduğum müddətdə ölkəmə bir neçə dəfə səfər edib. Ölkələrimiz bütün səviyyələrdə və hər iki istiqamətdə səfərlər mübadiləsi aparır və bu da qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələləri müzakirə etməyə imkan verir", - deyə o bildirib.
Horlemann qeyd edib ki, siyasi məsləhətləşmələr hər il keçirilir.
O, vurğulayıb ki, Almaniyadan parlament nümayəndə heyəti də bu yaxınlarda Azərbaycana səfər edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре