AZAL yeni marşrut açdı: ilk Bakı-Çimkənd reysi baş tutdu - FOTO
İyunun 16-da Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Bakı-Çimkənd marşrutu üzrə ilk uçuşunu uğurla həyata keçirib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yeni marşrutun istifadəyə verilməsi Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hava nəqliyyatının inkişafında mühüm addım olacaq, turizm və işgüzar əlaqələrin inkişafına, eləcə də iki ölkə arasında humanitar əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə verəcək.
AZAL-ın yay uçuş cədvəlinə əsasən, 16-27 iyun 2026-cı il tarixlərində Bakı-Çimkənd -Bakı reysləri həftədə iki dəfə - çərşənbə axşamı və şənbə günləri yerinə yetiriləcək.
30 iyun 2026-cı il tarixindən etibarən uçuşların tezliyi həftədə üç reysə qədər artırılacaq. Bakıdan Çimkənd şəhərinə uçuşlar çərşənbə axşamı, cümə axşamı və şənbə günləri, əks istiqamətdə isə çərşənbə, cümə və bazar günləri yerinə yetiriləcək.
Yeni marşrutun açılışı münasibətiləÇimkənddə xüsusi tədbir təşkil edilib. Tədbirdə media nümayəndələri, eləcə də turizm və aviasiya sənayesinin nümayəndələri iştirak ediblər. Qonaqlar şəhərin turizm potensialını, mədəni irsini və müasir infrastrukturunu araşdırmaq imkanı əldə edəcəklər.
Çimkənd şəhərinin AZAL-ın marşrut şəbəkəsinə daxil edilməsi sərnişin səyahət imkanlarını daha da genişləndirəcək və həmçinin milli aviadaşıyıcının Mərkəzi Asiyadakı mövqeyinin möhkəmlənməsinə və region ölkələri arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək.
Biletləri rəsmi www.azal.az saytından, aviaşirkətin mobil tətbiqi vasitəsilə, eləcə də AZAL-ın bilet kassalarından və akkreditə olunmuş agentliklərdən əldə etmək olar.
Yeni reysin açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxış edən AZAL-ın kommersiya direktoru Cəmil Manizadə bildirib ki, bu, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında dostluq və əməkdaşlığın daha bir simvolu olacaq.
"Mülki aviasiya unikal bir missiyanı yerinə yetirir - şəhərləri və ölkələri birləşdirir, iqtisadiyyat və biznesin inkişafına kömək edir, dövlətlər və xalqlar arasında hava körpüləri yaratmaqla insanların bir-birinə daha da yaxınlaşmasına kömək edir. Bu gün mən Azərbaycan Hava Yollarını yeni Bakı-Çimkənd-Bakı reysinin açılış mərasimində təmsil etməkdən şərəf duyuram. Bu reysin əsrlər boyu tarixi, mədəni və insani əlaqələrlə birləşən iki qardaş dövlət - Azərbaycan və Qazaxıstan arasında dostluq və əməkdaşlığın daha bir simvolu olacağı gözlənilir", - deyə C.Manizadə bildirib.
Onun sözlərinə görə, yeni reysin Qazaxıstanın ən vacib iqtisadi, mədəni və biznes mərkəzlərindən biri hesab edilən, dinamik inkişaf edən və ölkənin həyatında mühüm rol oynayan Çimkənd şəhərinə açılması xüsusilə simvolikdir.
"Qeyd etmək istərdim ki, Çimkənd AZAL-ın marşrut şəbəkəsində Qazaxıstanın dördüncü şəhəri olub. Bu gün biz Bakıdan Astana, Almatı və Aktauya müntəzəm birbaşa uçuşlar həyata keçiririk və indi Çimkənd də bu siyahıya qoşulur. Əminik ki, Bakı ilə Çimkənd arasında birbaşa uçuşların açılması ölkələrimiz arasında turizm, biznes və humanitar əlaqələrin daha da inkişafına töhfə verəcək. Azərbaycan vətəndaşları üçün bu, Çimkənd və Qazaxıstanın bütün cənub bölgəsinin zəngin tarixini, mədəniyyətini və turizm potensialını daha yaxşı anlamaq üçün əla fürsətdir. Öz növbəsində, Çimkənd sakinləri təkcə Azərbaycana deyil, həm də AZAL-ın geniş beynəlxalq marşrut şəbəkəsinə rahat çıxış əldə edəcəklər. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu vasitəsilə rahat əlaqələr sayəsində sərnişinlər Avropa, Yaxın Şərq, Türkiyə və MDB ölkələrinin şəhərlərinə rahat səyahət edə biləcəklər", - deyə C.Manizadə qeyd edib.
O, vurğulayıb ki, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hava nəqliyyatının genişləndirilməsi həmişə həm dövlət qurumlarının, həm də hər iki ölkənin işgüzar dairələrinin diqqət mərkəzində olub.
"Əminəm ki, bu yeni marşrutun istifadəyə verilməsi nəqliyyata artan tələbatı ödəyir, ticarət-iqtisadi və humanitar əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verir və Azərbaycan-Qazaxıstan əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində daha bir praktik addım olacaq. AZAL öz növbəsində Qazaxıstanda marşrut şəbəkəsini genişləndirməyə davam edəcək. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə ölkələrimizi daha da yaxınlaşdıracaq yeni marşrutların istifadəyə verilməsini elan edə biləcəyik", - deyə C.Manizadə əlavə edib.
"Çimkənd Beynəlxalq Terminal" MMC-nin direktoru Vladimir Denisov öz növbəsində yeni marşrutun xüsusi əhəmiyyətini qeyd edərək Qazaxıstan və Azərbaycan arasında aviasiya sektorunda uzunmüddətli əməkdaşlığı vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, tərəfdaşlar arasında 20-25 ildən çoxdur ki, isti, dostcasına və peşəkar münasibətlər inkişaf edib. Bu müddət ərzində kommersiya və interlayn müqavilələri imzalanıb və birgə işləməklə bağlı toplanmış təcrübə gələcək inkişaf üçün möhkəm təmələ çevrilib.
Vladimir Denisov vurğulayıb ki, Bakı Hava Limanı ənənəvi olaraq Avropaya və digər beynəlxalq istiqamətlərə mühüm hava qapısı olub və yeni əlaqənin açılması regionlar arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün əlavə imkanlar yaradır.
"Bu gün Çimkənd ilə Bakı arasında, hava limanlarımızla sərnişin terminalı arasında yeni bir körpü açılır. Bu, iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafında mühüm mərhələdir", - deyə o bildirib.
O, həmçinin xatırladıb ki, Qazaxıstanın müstəqilliyinin başlanğıcında belə SCAT Hava Yolları müxtəlif istiqamətlərə uçuşlar həyata keçirirdi və Çimkənd ilə Bakı arasında hava əlaqəsinə həmişə yüksək tələbat olub.
V.Denisov yeni marşrutun turizm potensialına xüsusi diqqət yetirib. O bildirib ki, turizmin inkişafı əməkdaşlığın əsas sahəsi olacaq və hər iki tərəf öz bölgələrinin turizm imkanlarını fəal şəkildə təşviq etmək niyyətindədir. Sonda Çimkənd Beynəlxalq Terminalının direktoru iki böyük şəhər arasında əməkdaşlığın nəinki bərpa olunacağına, həm də yeni inkişaf perspektivləri qazanacağına əminliyini bildirib.
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