https://news.day.az/azerinews/1848656.html Azərbaycan və Rusiya arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb Azərbaycan və Rusiyanın Xarici İşlər nazirlikləri arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb. Day.Az xəbər verir ki, sənədi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiyanın XİN rəhbəri Sergey Lavrov imzalayıblar. Xəbər yenilənəcək...
Azərbaycan və Rusiya arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb
Azərbaycan və Rusiyanın Xarici İşlər nazirlikləri arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənədi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiyanın XİN rəhbəri Sergey Lavrov imzalayıblar.
Xəbər yenilənəcək...
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре