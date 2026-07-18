https://news.day.az/azerinews/1848814.html 14 yaşlı yeniyetmə veyp səbəbindən reanimasiyaya düşüb Rusiyanın paytaxtı Moskvada 14 yaşlı yeniyetmə iki ay mütəmadi veyp çəkdikdən sonra ağır ağciyər zədələnməsi diaqnozu ilə reanimasiyaya yerləşdirilib. Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onun yüksək hərarət, öskürək və nəfəs darlığından əziyyət çəkdiyi bildirilir.

14 yaşlı yeniyetmə veyp səbəbindən reanimasiyaya düşüb

Azərbaycanca, 18 июля 2026 12:18 (UTC +04:00) 276
14 yaşlı yeniyetmə veyp səbəbindən reanimasiyaya düşüb

Rusiyanın paytaxtı Moskvada 14 yaşlı yeniyetmə iki ay mütəmadi veyp çəkdikdən sonra ağır ağciyər zədələnməsi diaqnozu ilə reanimasiyaya yerləşdirilib.

Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onun yüksək hərarət, öskürək və nəfəs darlığından əziyyət çəkdiyi bildirilir.

Həkimlər yeniyetməyə kəskin toksik ağciyər zədələnməsi diaqnozu qoyublar. Bir aylıq müalicədən sonra o, evə buraxılıb.

Mütəxəssislər veypin, xüsusilə uşaqlar və yeniyetmələr üçün ciddi sağlamlıq riski yaratdığı barədə xəbərdarlıq ediblər.

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