https://news.day.az/azerinews/1851553.html Mədədəki şişkinlik hissini aradan qaldırın Şişkinlik, həzmsizlik və mədə ağrıları qeyri-sağlam qidalanmanın ən mühüm əlamətləridir. Mütəxəssislər şişkinlik və həzmsizlik zamanı bəzi qidaların dərhal istehlak edilməsi lazım olduğunu bildirirlər. Bu qidalar şişkinliyi dərhal aradan qaldırır. Onu istehlak etdiyiniz andan işləyir və həzmi asanlaşdırır.

Mədədəki şişkinlik hissini aradan qaldırın

Azərbaycanca, 2 августа 2026 06:47 (UTC +04:00) 313
Mədədəki şişkinlik hissini aradan qaldırın

Şişkinlik, həzmsizlik və mədə ağrıları qeyri-sağlam qidalanmanın ən mühüm əlamətləridir. Mütəxəssislər şişkinlik və həzmsizlik zamanı bəzi qidaların dərhal istehlak edilməsi lazım olduğunu bildirirlər. Bu qidalar şişkinliyi dərhal aradan qaldırır. Onu istehlak etdiyiniz andan işləyir və həzmi asanlaşdırır.

Axşam.az mədə pozğunluğunu dərhal aradan qaldıran qidaları təqdim edir:

Həzm sistemini tam tənzimləmək üçün bol lif ehtiva edən qidalar istehlak edilməlidir. Brokoli, kök, balqabaq kimi qidaların bol istehlak edilməsi həzm sistemini tənzimləyir, həzmsizlik və şişkinlik problemlərini aradan qaldırır.

Kətan toxumu - Bol omeqa-3 ehtiva edən kətan toxumu həzm sistemini tənzimlədiyi üçün problemləri anında müalicə edir.

Avokado - Tərkibində sağlam yağlar olan avokado həzm sistemini tənzimləməyə kömək edir. Liflə çox zəngindir, ona görə də bağırsaq baryerini gücləndirir.

Alma - Alma qəbizliyin qarşısını alır və şişkinliyi dərhal aradan qaldırır. Bu səbəbdən həzmsizlikdən əziyyət çəkən insanlar gündə bir alma yeməlidir.

 

Limon - Limon mədə turşusunu balanslaşdırır və həzm sistemini asanlaşdırır. Limon suyu ilıq su ilə qarışdırılaraq səhərlər ac qarına istehlak edildikdə şişkinlik problemini aradan qaldıracaq.

Nanə - Nanə mədə sıxlığını və qazı azalda bilər. Yeməklərinizə nanə çayı və ya təzə nanə yarpaqları əlavə etmək faydalı ola bilər.

Zəncəfil - Zəncəfil həzm sistemini sakitləşdirməyə kömək edən xüsusiyyətlərə malikdir. Yeməklərinizə təzə zəncəfil çayı və ya rəndələnmiş zəncəfil əlavə etmək həzmi yaxşılaşdıra bilər.

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