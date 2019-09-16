Традиционно представляем вам подборку киноновинок, которые лучше не пропустить.

"Жара"

Страна: Россия

Генеральный продюсер: Эмин Агаларов

Креативный продюсер: Фуад Ибрагимбеков

Продюсер: Теймур Джафаров

Режиссер-постановщик: Дуня Лисова

Жанр: комедия

В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Сергей Чирков, Магомед Муртазаалиев, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Антон Лапенко, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак и др.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация различных напитков... Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах EMIN`a на песни "Невероятная" и "Wicked Game".

В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА", состоявшегося в июле 2018 года в Баку.

В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид, Лолита, Глюк'oza и многие другие.

"Стриптизерши"

Страна: США

Режиссер: Лорин Скафария

Сценаристы: Лорин Скафария, Джессика Пресслер

Жанр: комедия

В главных ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Лиззо, Карди Би, Мерседес Руэль, Трейс Лисетт и др.

Они - яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они - танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого - известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план возвращения потерянных денег, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Захватывающий сюжет и невероятные танцы Джей Ло - две главные причины пойти на этот фильм.

"Джокер"

Страна: США, Канада

Режиссер: Тодд Филлипс

Сценаристы: Тодд Филлипс, Скотт Сильвер

Жанр: триллер, драма, криминал

В главных ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Джоли Чань, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой, Бретт Кален, Дуглас Ходж, Мэри Кейт Малат и др.

Этот фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля. И не случайно невероятная история комика Артура Флека, образ которого воплощает неподражаемый Хоакин Феникс, захватывает с первых минут.

Готэм, начало 1980-х годов. Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

"Щегол"

Страна: США

Режиссер: Джон Краули

Сценаристы: Питер Строхан, Донна Тартт

Жанр: драма

В главных ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Николь Кидман, Уилла Фицджералд и др.

Экранизация одноимённого романа Донны Тартт рассказывает историю юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

"Рэмбо: Последняя кровь"

Страна: США

Режиссер: Адриан Грюнберг

Сценаристы: Сильвестр Сталлоне, Мэттью Сирюльник, Дэн Гордон

Жанр: боевик, триллер, приключения

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Луис Мэндилор, Оскар Хаэнада, Шила Шах, Серхио Перис-Менчета, Джессика Мэдсен, Хоакин Косио и др.

Пятая часть серии "Рэмбо", где в очередной раз главную роль Джона Рэмбо исполняет Сильвестр Сталлоне, также была реализована не без его участия. Сталлоне, являющийся соавтором сценариев всех предыдущих лент серии, сам написал окончательный сюжет пятого фильма, а также работал над сценарием в соавторстве с Мэттью Сирюльником.

Спустя годы после переезда в Аризону ветеран войны Джон Рэмбо старается вести спокойную и осмысленную жизнь на ранчо своего отца, занимаясь обучением лошадей, однако полностью оправиться от тяжёлого прошлого ему не удаётся - он страдает от посттравматического стрессового расстройства, из-за чего свободное время проводит в баре.

Несмотря на закрытый образ жизни, в течение долгих лет Рэмбо поддерживал связь с близкой подругой Марией, которая, проработав на ранчо всю жизнь, помогает ему с уходом за домом. Также Рэмбо сроднился с её дочерью - Габриэлой, которая росла на его глазах и о которой он заботился в отсутствии отца девушки, бросившего её с матерью много лет назад.

В неожиданный момент Мария сообщает Рэмбо о том, что Габриэла пропала без вести после того, как отправилась в Мексику на поиски отца. Отчаявшись, Мария просит Рэмбо о помощи, и он решает пересечь американо-мексиканскую границу, чтобы найти девушку.

Прибыв в страну, он объединяется с журналисткой по имени Кармен, сводная сестра которой также исчезла, и сталкивается с жестоким преступным синдикатом, занимающимся сексуальным рабством и торговлей людьми. Используя весь свой опыт и умения, Рэмбо намерен во что бы то ни стало остановить лидеров организации и положить конец её бесчеловечной деятельности.

"Yesterday"

Страна: Великобритания, Россия, Китай

Режиссер: Дэнни Бойл

Сценаристы: Ричард Кёртис, Джейк Барт

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия

В главных ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель, Винсент Франклин, Джоэль Фрай и др.

Главный герой Джек Малик - заурядный музыкант, который оставил попытки сделать творческую карьеру. Однажды, после всемирного отключения электричества, Джек попадает в автомобильную аварию и приходит в себя в альтернативной реальности. Он обнаруживает, что никто вокруг не слышал о группе "Beatles", как будто бы она не существовала. Малик оказывается единственным в мире человеком, знающим песни "Beatles". Он начинает исполнять их как свои, и в одночасье становится рок-звездой.

"Маленькие секреты большой компании"

Страна: Франция, Бельгия

Режиссер: Гийом Кане

Сценаристы: Гийом Кане, Родольф Лога

Жанр: драма, комедия

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жиль Леллуш, Лоран Лафит, Бенуа Мажимель, Паскаль Арбийо, Клементин Баэр, Валери Боннетон, Хосе Гарсия

Семь лет назад героям фильма "Маленькие секреты большой компании" пришлось раскрыть все тайны и выставить их на всеобщее обозрение. После этого события их дружба серьезно порушилась, и команда распалась. Но теперь приятели вновь собираются, чтобы устроить сюрприз на праздник Макса, который давно мечтал объединить ребят и снова начать общаться. Парень готовится к настоящему торжеству, и его бывшие друзья решили подготовить для него потрясающий подарок.

Чтобы выполнить задуманное, они должны действовать единой командой. Но старые тайны становятся причинами многих ссор и конфликтов, поэтому работа продвигается с трудом. Приятелям придется приложить большое усердие, чтобы достигнуть поставленных целей в срок и устроить Максу шикарное торжество, которое он точно не забудет.

Н. Гасымова

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