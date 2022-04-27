Всемирно известный итальянский музыкант провел мастер-класс в Баку

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) в рамках Международного музыкального фестиваля "Дни Барокко" прошел мастер-класс всемирно известного итальянского музыканта, директора знаменитого учебного заведения Accademia D'arte Lirica (Озимо), профессора Винченцо Де Виво, который в разные годы был художественным руководителем Teatro dell'Opera (Рим), San Carlo (Неаполь), Teatro Comunale (Болонья), сообщили Trend в пресс-службе БМА, передает Day.Az.

В мастер-классе приняли участие студенты класса заведующей кафедрой "Сольное пение и оперная подготовка" БМА, народной артистки, профессора Хураман Гасымовой, народной артистки Гюльназ Исмаиловой, заслуженного артиста Ильхама Назарова - Озтюрк Аделин, Субхан Рустамов, Лейла Бахишова, Эмин Исмаилов, а также талантливые выпускники БМА.

В исполнении вокалистов прозвучали ария Руджеро из оперы "Альчина" и ария Сестона из оперы "Юлий Цезарь" Георга Фридриха Генделя, ария Графини из оперы "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, а также "Danza, danza fanciulla gentile..." Франческо Дуранте.

Мастер-класс длился более трех часов. За это время Винченцо Де Виво дал свои рекомендации молодым музыкантам в исполнительском искусстве, призывая их обращать внимание на такие важные аспекты, как изучение особенностей художественного стиля того периода, глубокое исследование творчества композиторов эпохи барокко, к музыке которых обращаются вокалисты. Маэстро также поделился с юными слушателями техническими приемами исполнительского мастерства, направленными на выработку правильной техники дыхания, произношения слов во время исполнения и т.д.