В январе-сентябре текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, увеличилось на 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4201,5 тысячи человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В частности, 36,3 процента граждан страны отправились в Иран, 29 процентов - в Грузию, 17,5 процентов - в Россию, 11,8 процента - в Турцию, 5,4 процента - в другие страны. Из выехавших за границу граждан 63,8 процента составляют мужчины, 36,2 процента - женщины.

За отчетный период число граждан Азербайджана, посетивших Иран, возросло на 39,1 процента, Грузию - на 12,7 процента, Россию - на 6,5 процента, Турцию - 4,7 процента.

Из выехавших за границу граждан Азербайджана 82,1 процента воспользовались железнодорожным и автомобильным, 17,2 - воздушным, 0,7 - морским транспортом.

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