Глава MasterCard Azerbaijan: Чем меньше наличных платежей, тем прозрачнее и безопаснее экономика страны

Одной из самых широко распространяющихся тенденций в Азербайджане на сегодняшний день является цифровизация финансового сектора страны, а одно из основных направлений в этой области - безналичные платежи.

Как передает Day.Az, об этом рассказал в интервью Trend Эрдем Чакар - глава представительства компании MasterCard в Азербайджане, миссия которой заключается в увеличении доли безналичных платежей среди населения Азербайджана, широком внедрении их в уклад общества.

По словам Чакара, сейчас можно сказать, что безналичные деньги "чисты" не только в плане прозрачности и финансовой безопасности, но и в прямом смысле, что недавно показала вспышка коронавируса в Китае, где действительно стали избегать денежных купюр и отдавать предпочтение безналичным расчетам. В 2003 году, после вспышки атипичной пневмонии в Гонконге также наблюдался рост бесконтактных транзакций в Азии, потому что люди не хотели прикасаться не только к наличным деньгам, но даже к пин-падам для осуществления авторизации транзакции. Сейчас эпидемия вышла за пределы Китая, перешла в пандемию, и все остальные страны мира также начали избегать бумажных денег - спрос на безналичную форму платежей многократно увеличился.

Глава офиса MasterCard в Азербайджане отметил, что тактика MasterCard в этом направлении заключается в том, что существует тенденция, в силу которой молодые люди совершают больше платежей посредством карт, именно поэтому компания инвестирует в студенческие карты вроде smart student card, так как студенческая молодежь - отличный "распространитель" безналичных платежей. В большинстве своем далекие от офисной работы, они часто и повсеместно пользуются своими картами, подавая пример и инструктируя своих родителей, друзей и даже продавцов, которые не знают, как ими пользоваться, тем самым популяризируя безналичные платежи и делая их частью местной культуры.

"Вот почему мы также проводим различные кампании ориентированные на молодежь. У нас прямо сейчас идет кампания в сети супермаркетов Bravo. Если вы платите картой от Mastercard, вы принимаете участие в лотерее, а если вы платите бесконтактно, то каждая такая транзакция дает десять шансов принять участие в розыгрыше последней модели iPhone каждый месяц и дважды в год - в июне и в конце года (или в начале 2021 года), мы разыграем последнюю модель автомобиля Lexus. Мы не делаем на этом никаких денег. Это не влияет на нашу модель доходов, мы хотим, чтобы люди больше пользовались своими картами", - сказал Эрдем Чакар.

При этом он отметил, что только вы начнете использовать бесконтактный платеж, убедитесь, насколько быстро он работает по сравнению с денежными транзакциями. Чакар также отметил, что MasterCard сотрудников объектов торговли, предлагающих покупателям воспользоваться системой безналичных платежей. Таким образом, платежная система содействует просвещению общественности и таким образом служит развитию проекту "Безналичный Азербайджан 2018-2020 года".

Глава офиса MasterCard в Азербайджане считает, что для компании это только начало пути, потому как сейчас всего лишь 20 процентов всех платежных операций посредством карт приходится на POS-терминалы, тогда как в других странах они составляют более 40-50 процентов. Тем не менее, три года назад количество безналичных платежей составляло всего лишь 10 процентов, следовательно, MasterCard удвоил использование POS-терминалов и впереди есть еще больше возможностей.

Также Чакар отметил роль, которую сыграла платежная система в государственной программе Азербайджана по развитию безналичных расчетов за прошедший период. По его рассказу, инициатива создания государственной программы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы исходила от Центрального банка Азербайджана.

"MasterCard провела в 2017 году консультационный проект: Мы помогли ЦБА разработать программу, привезли экспертов из Турции и других стран, пригласили высшее руководство. Команда советников работала здесь примерно 8-9 месяцев, сотрудничала с Центральным Банком Азербайджана, привлекая экспертов региона, в результате чего программа была принята, как государственная. Тем не менее, мы обеспечили страну идеями и консультациями не только по платежам и тому подобному, но и в других областях, таких, как расчеты в экономике, налогах, цифровизация экономики и социальные реформы, необходимые для обеспечения прозрачности экономики. Таким образом, мы провели обучение по всем сферам и здесь наши конкуренты - это не другие платежные бренды, а наличные деньги, потому что они все еще составляют самую большую часть платежей в Азербайджане. Мы считаем, что преобразование всех платежных операций в безналичные сделает экономику более прозрачной и безопасной", - сказал глава MasterCard Azerbaijan.

Чакар также отметил, что в 2018 году, наряду с улучшением доработки Госпрограммы, MasterCard осуществили ряд проектов, связанных с ознакомлением публики с безналичными платежами: совместно с Центральным банком Азербайджана компания провела в Нахчыване кампанию в супермаркете, условия которой были таковы - если вы платите свыше определенной суммы, например 10 или 20 манатов, то тут же получаете определенный подарок. К слову, такая же акция будет проведена в сети супермаркетов Bravo с первого по 30 июня - владелец карты Mastercard, оплативший свыше 40 манат безналичным способом, на месте получает один из предложенных подарков. Руководство Mastercard также встретились с представителями министерства образования и обсудили с ними вопрос о студенческих картах, в результате в стране уже есть два университета, где уже внедряется эта система.

"Также мы внедрили в Азербайджане инновацию Masterpass, которая уже функционирует в Турции, и которая на самом деле лучшая в мире в своем классе. Она позволяет хранить, находящуюся на вашей карте, в рамках защитной системы безопасности Mastercard. То есть, совершая покупки на сайте или в мобильном магазине, вы больше не вводите номер, срок действия карты и CVC код - вам достаточно один раз сохранить карту, чтобы при последующей оплате мы идентифицировали вас и быстро, а главное безопасно, дали доступ к оплате и переводу денег везде, где есть логотип Masterpass. Достоинство этой системы в том, что вам больше не нужно постоянно вводить данные вашей карты от магазина к магазину, а продавцу не нужно каждый раз хранить их, потому что если что-то случится, то данные карты подвергнутся риску попасть в третьи руки. С Masterpass такого не случится, потому что у нас есть техническая инфраструктура, чтобы хранить всю эту информацию в безопасности посредством PCI DSS", - отметил глава MasterCard Azerbaijan.

Помимо этого, отметил глава MasterCard Azerbaijan, компания поощряет проведение внедрения широкой системы скидок: Независимо от наличия или отсутствия гражданства Азербайджана во многих отелях, медучреждениях, кофейнях и бутиках страны, при оплате с помощью карты Masterpass или Maestro держатель карты получает скидку в размере от 10 процентов и выше, в зависимости от типа заведения. Такая же система существует и в Турции и других странах. Данные кампании в Азербайджане помогли и продолжают помогать людям адаптироваться к безналичным платежам, считает Чакар, отмечая также дисконтную кампанию с Wolt, подключение к партнерству с Hesab.az от Goldenpay и чат-бот, помогающий зарезервировать место в ресторане или номер в отеле путем ввода информации в чат в Facebook Messenger, Telegram или WhatsApp.

"Мы также обучаем банкиров кибербезопасности и развитию продукта. В октябре прошлого года мы провели тренинг по карточным платежам с представителями прессы, потому что пресса несет одну из самых больших нагрузок в плане ознакомления людей с платежами, новыми тенденциями, цифровой экономикой и так далее. При этом наше обучение - это не только внедрение иностранного опыта сюда, но и "экспорт" игроков финансовой системы за рубеж - на тренинги в Россию, в Украину, в Турцию, в Кремниевую долину, чтобы показать им, что, как и где происходят инновационные решения, чтобы в дальнейшем они использовали их в Азербайджане", - сказал глава MasterCard Azerbaijan.

Чакар отметил, что компания собираеетя уделять больше внимания цифровизации банковского сектора и работает с ЦБА в этом направлении. По его словам, MasterCard встретится с руководством Банка в ближайшие месяцы, чтобы составить план на следующий этап.

"Акцент на цифровизацию финансового рынка более чем очевиден. Экономика во всем мире трансформируется очень быстро, уже сегодня множество рынков не использует наличные деньги, например в Норвегии, в Китае и в США, поэтому нам есть что предложить местному рынку.Так, что в 2020 году на рынке появится несколько новшеств, таких как оплата с телефона, и необходимо максимально популяризировать бесконтактные платежи в ближайшие годы", - сказал глава офиса MasterCard в Азербайджане, отметив, что компания собирается принести новые технологии мобильных платежей и "smart payments".

При этом Чакар уточняет, что следует понимать, что инновации вносятся не ради инноваций, а для того, чтобы приносить пользу банку, держателю карты, другим игрокам экосистемы, государству и так далее. Ведь чем больше клиент становится безналичным, тем больше растут пассивы банков, тем большие преимущества для правительства, поскольку экономика становится более прозрачной, соответственно больше налоговых поступлений, сами потребители же будут пользоваться безопасностью и удобством платежей, вне зависимости от того, находятся ли они в магазине, за границей в другой стране, или в интернете. Один и тот же опыт должен быть внедрен везде, он должен быть бесшовным, и это то, над чем мы в основном работаем. И наша цель - сделать Азербайджан и Турцию лидерами в регионе с точки зрения оплаты в условиях цифровой экономики, считает представитель Компании.

Платежная система Mastercard много инвестирует в финтех-стартапы, приобретая их по всему миру. Недавно в последние годы появилось несколько компаний, например задействованная в сфере искусственного интеллекта компания Brighterion; Ethoca, обеспечивающая ТСП и эмитентам карт взаимодействие в режиме реального времени и так далее. По словам Чакара это очень полезные технологии: "Мы помогаем расти таким стратапам по всему земному шару, мы поддерживаем их рост. У нас есть несколько финтех-стартапов, в которые мы инвестируем, у нас есть несколько таких, которым мы предлагаем идеи и служим в качестве посредника, привлекая к сотрудничеству с ними банки. Я знаю некоторые азербайджанские финтехи в Силиконовой долине и мы посылаем некоторых разработчиков стартапов на форумы для поисков спонсоров и помогаем им в этом плане. В целом, инвестиции в FinTech - это область, за которую мы не несем ответственности на глобальном уровне, но то, что мы делаем с нашей стороны, - это обучаем их, помогаем им расти, показываем им, что мы соединяем их с правильными сторонами", - сказал Глава офиса MasterCard в Азербайджане.

Как ранее сообщалось, что осенью MasterCard объявила о планах предоставить возможность пополнять баланс карты BakuBus и оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью кредитных карт. По этому поводу технология уже готова, MasterCard использует ее в других точках планеты. Использование платежных карт в транспорте принесет увеличение объема транзакций и сильно повлияет на поведение потребителей. Эта технология рано или поздно придет в Азербайджан, и хоть ее распространение будет в стране не мгновенным, а возможно даже медленным, более важным является сам факт изменения поведения. Как только люди начнут приобретать эту карту, они станут использовать ее везде, другие люди будут видеть их и делать то же самое, так что это - изменение поведения населения в обращении с платежами, цифровизация потребителей. В Турции, например, все изменилось очень быстро, отмечает Чакар.

"Технология Masterpass в Азербайджане ужилась, и сейчас с ее помощью проходят миллионы транзакций, которые в случае отсутствия технологии на рынке страны, были бы либо изначально наличными, либо наличными в силу того, что владелец карты не захотел вставлять карту в терминал, а также из-за длительного ввода номера или пин-кода карты. Теперь же эти миллионы транзакций производятся всего одним нажатием кнопки на мобильном телефоне или в браузере. В будущем мы собираемся принести сюда QR-платежи (минуя магазины приложений), так что вы будете иметь возможность платить, сканируя QR-код, на ваш телефон придет уведомление, что вы хотите оплатить используя masterpass, и вам останется лишь нажать "да". Вот насколько быстрыми могут быть платежи благодаря masterpass", - сказал глава представительства компании в Азербайджане.

Что касается студенческих карт, то в настоящее время MasterCard работает с Экономическим и Инженерным университетами, но вскоре к ним присоединятся еще три или четыре университета.

"Мы очень рады, что это происходит, но мы хотим большего, потому что чем более молодое поколение людей привыкают к этому, тем быстрее они учатся, и тем быстрее это оказывает широкое воздействие на развиитие национальной экономики. И, конечно же, это все в интересах студентов. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с банками о включении еще нескольких университетов в систему Smart Tələbə Kard до конца года", - подытожил Чакар.