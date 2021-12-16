Первая онлайн-платформа рынка услуг в Азербайджане

В свете последних событий, вновь возродился интерес к фриланс-биржам и удаленной работе. Многие люди попали под сокращение и начали искать новые карьерные возможности в интернете - из-за этого зарубежные биржи фриланса переживают новый всплеск популярности.

В Азербайджане приступила к работе первая онлайн-платформа - AZDO.az, которая позволяет быстро, качественно и максимально выгодно реализовать услуги в любой сфере - от бизнеса и консалтинга до ремонта, от обучения и дизайна до уборки.

AZDO.az - это онлайн-платформа, на которой заказчики могут найти и нанять специалистов для удаленной работы и не только. Платформа выступает в качестве посредника, обеспечивая безопасное и удобное привлечение удаленных экспертов для выполнения разовых задач. На AZDO можно найти таких специалистов, как дизайнер, маркетолог, копирайтер и разработчик. На сайте размещены 20 категорий и более 200 подкатегорий различных специальностей в сфере обслуживания.

В прошлом месяце онлайн-платформа AZDO.az получила "Сертификат Стартапа" от Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики, что свидетельствует об уникальности проекта и необходимости инноваций в сфере услуг и взаимоотношений между Заказчиками и Исполнителями.

AZDO.az - это никаких затрат на личный сайт и рекламу, вместо этого высокий доход и свободный график работы для Исполнителей. Не меньше выгоды и Заказчикам, которые получают проверенных исполнителей, а вместе с тем качество и экономию времени.

Станьте исполнителем на AZDO или легко закажите желаемую услугу. Удачи!

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Заказать услуги: https://azdo.az/ru/tapsiriq-yarat

Разместить услуги: https://azdo.az/ru/qazancini-artir

Видеоролик для исполнителей: https://youtu.be/0KmeB2Kszcs

Видеоролик для Заказчиков: https://youtu.be/vCpXGiDGzN4