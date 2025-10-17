Врач объяснила отсутствие пользы в роллах

Роллы не относятся к категории здоровой или диетической пищи, поскольку содержат большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 16 октября рассказала "Газете.Ru" гастроэнтеролог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.

"Белый шлифованный рис - это быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом. Его нередко сдабривают рисовым уксусом с сахаром. Добавление жирного сливочного сыра, майонеза или темпуры превращает роллы в калорийную бомбу", - пояснила врач.

По словам Титовой, частое употребление таких блюд может привести к набору лишнего веса. Один ролл "Филадельфия" содержит от 300 до 500 ккал, а стандартный сет может превышать 1-1,5 тыс. ккал, что составляет более половины дневной нормы.

"Роллы - это высокоуглеводная, жирная и калорийная пища. Полезной ее можно назвать с очень большой натяжкой. Исключение - простые варианты из риса, огурца и нори без соусов и жареных добавок", - добавила специалист.