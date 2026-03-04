Кофе с камамбером захватил соцсети

В Сети снова обсуждают необычные сочетания вкусов, которые на первый взгляд кажутся странными. Одно из таких - кофе с сыром камамбер.

Тенденция начала набирать популярность после того, как в TikTok появились десятки роликов, где блогеры пробуют этот неожиданный дуэт. Хотя кофе с сыром - не новинка, добавление благородного камамбера стало настоящим трендом последних дней, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Проверенная пара

На первый взгляд союз кофе и сыра кажется странным. Однако в Италии, Франции и многих других европейских странах кофе часто подают с сырами. Если брать камамбер с его сливочным вкусом и грибными нотами, то послужит он натуральным ароматизатором и усилителем вкуса кофе.

Поклонникам классического черного кофе эксперимент может показаться слишком смелым, но обожатели латте и рафа его оценят.

Ингредиенты для кофе с камамбером

кусочек камамбера - 20-30 г;

кофе - 1 ч. л.;

мед - 1 ч. л.;

горячее молоко - 200 мл

Способ приготовления

В кружку положите кусочек камамбера вместе с корочкой. Добавьте кофе и мед. Залейте все горячим молоком и хорошо перемешайте.