Легкий и вкусный гарнир: запеченная морковь с медом и чесноком
На гарнир можно подавать не только картошку и крупы. Часто выбор гарнира ограничивается гречкой, макаронами и картошкой, но стоит помнить, что существует масса других вариантов, таких как корнеплоды.
Например, запеченная морковь с медом, лимоном и кориандром может стать отличной альтернативой традиционным гарнирам.
Как передает Day.Az, этот рецепт, найденный на платформе "Едим Дома", оказался настоящим открытием. Обычный овощ, приправленный медом и лимоном, приобрел необычные карамельные нотки и прекрасно подходит к баранине, курице, индейке, рыбе и блюдам, приготовленным на гриле.
Ингредиенты:
- морковь - 5 шт.;
- кориандр молотый - 1 ч. л.;
- оливковое масло - 4 ст. л.;
- мед - 1 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- чеснок - 1 зубчик;
- перец чили - по вкусу.
Способ приготовления запеченной моркови с медом и лимоном:
Морковь нарезается крупными брусочками и выкладывается в форму для запекания.
Посыпается кориандром, поливается 2 ст. л. оливкового масла и тщательно перемешивается.
Форма с морковью отправляется в разогретую до 200°C духовку на 20 минут.
Пока морковь запекается, в отдельной миске смешиваются оставшееся оливковое масло, мед, лимонный сок и измельченный чеснок.
После запекания морковь достается из духовки и поливается приготовленной заправкой.
По желанию добавляются немного чили и посыпается рубленой кинзой или петрушкой.
Для более выраженной карамелизации морковь можно вернуть в духовку еще на несколько минут, однако важно следить за процессом, чтобы не переварить и не поджарить гарнир.
