запеченная морковь с медом и чесноком

На гарнир можно подавать не только картошку и крупы. Часто выбор гарнира ограничивается гречкой, макаронами и картошкой, но стоит помнить, что существует масса других вариантов, таких как корнеплоды.

Например, запеченная морковь с медом, лимоном и кориандром может стать отличной альтернативой традиционным гарнирам.

Как передает Day.Az, этот рецепт, найденный на платформе "Едим Дома", оказался настоящим открытием. Обычный овощ, приправленный медом и лимоном, приобрел необычные карамельные нотки и прекрасно подходит к баранине, курице, индейке, рыбе и блюдам, приготовленным на гриле.

Ингредиенты:

морковь - 5 шт.;

кориандр молотый - 1 ч. л.;

оливковое масло - 4 ст. л.;

мед - 1 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик;

перец чили - по вкусу.

Способ приготовления запеченной моркови с медом и лимоном:

Морковь нарезается крупными брусочками и выкладывается в форму для запекания.

Посыпается кориандром, поливается 2 ст. л. оливкового масла и тщательно перемешивается.

Форма с морковью отправляется в разогретую до 200°C духовку на 20 минут.

Пока морковь запекается, в отдельной миске смешиваются оставшееся оливковое масло, мед, лимонный сок и измельченный чеснок.

После запекания морковь достается из духовки и поливается приготовленной заправкой.

По желанию добавляются немного чили и посыпается рубленой кинзой или петрушкой.

Для более выраженной карамелизации морковь можно вернуть в духовку еще на несколько минут, однако важно следить за процессом, чтобы не переварить и не поджарить гарнир.