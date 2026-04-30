Как часто можно есть лапшу быстрого приготовления

Приятный вкус лапше быстрого приготовления типа "доширак" обеспечивают специальные добавки, а пользы для здоровья в ней практически нет, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова, .

"Лапша быстрого приготовления - это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы", - объяснила эксперт.

По ее словам, употреблять такой продукт можно как редкое исключение.

"Например, в дороге, при нехватке времени для приготовления полноценного блюда. Можно съесть такую лапшу при высокой физической активности, как быстрый источник калорий. Но употреблять чаще двух раз в месяц не стоит", - сказала диетолог.