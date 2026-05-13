Чем полезна скумбрия и как ее правильно выбрать

В чем польза и вред скумбрии, а также как ее правильно готовить, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.

Польза скумбрии

По ее словам, скумбрия - очень полезный продукт:

в первую очередь это источник животного белка - в скумбрии содержится от 18 до 20 граммов белка на 100 граммов рыбы;

также в ней содержится полезный для здоровья костей, иммунитета и настроения витамин D;

еще скумбрия богата витаминами группы B, в том числе B12, который важен для кроветворения, иммунной и нервной системы;

в ней содержится селен, который участвует в регулировании количества свободных радикалов, что предотвращает перекисное окисление (процесс разрушения ненасыщенных жирных кислот в мембранах клеток, приводящий к оксидативному стрессу, повреждению тканей и старению - прим. "ВМ");

еще в скумбрии содержатся такие микроэлементы,как йод, фосфор и магний;

также она богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

- Они благотворно влияют на липидный обмен, нормализуют уровень холестерина и фракции, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют улучшению работы головного мозга, позволяют снижать возрастные нейродегенеративные риски, в том числе помогают улучшить память и концентрацию. Именно эти полиненасыщенные жирные кислоты поддерживают иммунитет и обладают противовоспалительными свойствами, - отметила Русакова.

Потенциальный вред

Скумбрию противопоказано есть людям, у которых есть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергия на рыбу и морепродукты, предупредила врач. Также высокое содержание соли в копченой и соленой скумбрии может быть вредно для людей с повышенным артериальным давлением и заболеваниями почек.

- При холодном копчении не всегда удается полностью уничтожить все болезнетворные бактерии. Поэтому важно выбирать качественную продукцию проверенного производителя, которую правильно готовили и хранили, - подчеркнула диетолог.

Полезные способы приготовления

Как рассказала врач, наиболее полезные варианты приготовления скумбрии - запекание и варка.

- Запекание предпочтительнее, так как сохраняет сочность и все питательные вещества, не требует использования масла. Рыбу можно готовить в фольге в духовке или в аэрогриле. Такой вариант подходит для диетического питания, - заверила Русакова.

Кроме того, диетолог напомнила, что:

Горячее копчение придает более яркий вкус и аромат продукту. Оно безопаснее, чем холодное. Но, как правило, скумбрия в данном случае содержит много соли, что ограничивает ее частое потребление.

Маринование из-за большого количества сока может быть вкусным способом приготовления, но оно увеличивает содержание поваренной соли, что может нанести вред организму.

Как выбрать хорошую скумбрию

свежая рыба имеет блестящую кожу с черными полосами, радужный отлив;

если на вид рыба тусклая, то это признак того, что она старая или хранилась ненадлежащим образом;

жабры должны быть яркими, красными или розовыми, без слизи, темных пятен;

глаза естественно ясные, чистые, выпуклые, а вот мутные глаза являются признаком недоброкачественности продукта и неправильного хранения;

тушка должна быть упругой, при нажатии пальцем ямка должна быстро исчезать;

запах - свежий, морской, без резких кислых, затхлых или аммиачных ноток.

- Рекомендуется употреблять не более 150-200 граммов скумбрии два-три раза в неделю. Если рыба в соленом, копченом, маринованном виде, то желательно ограничиться порцией 30-50 граммов. Так как при большем количестве в организм попадет много соли и высока вероятность задержки жидкости, колебания артериального давления и других негативных последствий. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и состояние здоровья перед тем, как внести этот продукт в рацион. При наличии противопоказаний желательно проконсультироваться со специалистом, - заключила Русакова.