Как овощи "помогают" переваривать мясо?

Когда мы едим мясо, организм тратит много энергии на его переваривание и усвоение белка.

в этом процессе активно вырабатывается соляная кислота, следовательно, возрастает нагрузка на пищеварительную систему и печень. Овощи и зелень в составе блюда не просто добавляют вкуса и свежести, а действительно помогают уменьшить негативное влияние мясных блюд на организм.

Клетчатка из овощей ускоряет прохождение пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. Это значит, что остатки мясных продуктов не задерживаются в кишечнике - уменьшается риск излишнего брожения и образования токсинов. Антиоксиданты из зелени и ярких овощей защищают клетки от свободных радикалов, которые также образуются в процессе переваривания животного белка.

Чем полезны правильные сочетания продуктов

Эксперты отмечают: если подавать мясо с гарнирами из овощей, в первую очередь выигрывает ваша пищеварительная система. Клетчатка и фитонутриенты из растений не только улучшают перистальтику кишечника, но и помогают усваиваться витаминам и минералам из самого мяса, а также активнее выводят шлаки и токсины.

Что особенно важно - такие сочетания мягко влияют на обмен веществ и уменьшают вероятность повышения холестерина в крови, а значит, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Как правильно выбрать овощи

Лучше всего к мясным блюдам подходят:

листовые салаты (руккола, шпинат, романо);

огурцы и помидоры;

брокколи и цветная капуста;

болгарский перец;

кабачки и баклажаны.

Избегайте картофеля и кукурузы (они крахмалистые), если цель - облегчить пищеварение.