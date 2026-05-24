Названо изменение в рационе, способное омолодить организм

Ученые Сиднейского университета выяснили, что сокращение количества жиров и животного белка в рационе может снижать биологический возраст пожилых людей. Работа опубликована в журнале Aging Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В работе участвовали 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. Исследователи изучали не хронологический возраст - количество прожитых лет, - а биологический возраст, который отражает состояние организма и скорость старения. Для его оценки ученые использовали 20 биомаркеров, включая уровень холестерина, инсулина и С-реактивного белка - маркера воспаления.

Участников случайным образом разделили на четыре группы с разными типами питания. Две группы придерживались обычного смешанного рациона с животным и растительным белком, а еще две - полувегетарианского, где 70% белка поступало из растительных источников. Кроме того, часть рационов была высокожировой и низкоуглеводной, а часть - наоборот, с пониженным содержанием жира и высоким количеством углеводов.

Единственная группа, у которой не обнаружили изменений биологического возраста, продолжала питаться наиболее близко к своему обычному рациону - с высоким содержанием жиров и животного белка.

Во всех остальных группах ученые зафиксировали снижение показателей биологического возраста уже спустя четыре недели. Самые выраженные изменения наблюдались у участников, придерживавшихся низкожировой диеты с высоким содержанием углеводов при сохранении животного белка.

"Пока слишком рано утверждать, что определенные изменения питания продлевают жизнь. Но результаты дают первые свидетельства того, что коррекция рациона в пожилом возрасте может приносить пользу", - отметила руководитель исследования Кейтлин Эндрюс из Школы наук о жизни и окружающей среде Сиднейского университета.

Авторы подчеркивают, что пока неизвестно, сохраняется ли эффект надолго и действительно ли он снижает риск возрастных заболеваний. Тем не менее результаты показывают, что даже краткосрочные изменения питания могут быстро влиять на процессы старения организма.