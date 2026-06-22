Назван один из самых вредных соков

Биохимик Мария Эрнандес назвала апельсиновый сок одним из самых вредных. Опасность этого напитка она объяснила в разговоре с изданием 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Эрнандес, этот вид сока содержит столько же или даже больше сахара, чем газировка. Чтобы приготовить 200 миллилитров напитка, потребуется около трех апельсинов. Каждый из них содержит около 12 граммов сахара, предупредила специалистка.

В качестве альтернативы она предложила употреблять цельный фрукт. Сахар, конечно, никуда не денется, но зато он будет усваиваться организмом гораздо медленнее, поскольку в составе апельсинов присутствует большое количество клетчатки. В заключение Эрнандес напомнила, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление соков.