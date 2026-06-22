Раскрыта опасность даже одного алкогольного напитка в день

Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском преждевременной смерти, хронических заболеваний, рака и сердечно-сосудистых болезней. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные более 7 200 научных исследований и национальных баз здоровья, чтобы оценить, как привычки питья на протяжении жизни влияют на риск заболеваний и смертности. Они обнаружили, что люди, которые употребляют в среднем 14 порций алкоголя в неделю, имеют риск преждевременной смерти примерно 1 к 25. При этом до семи порций в неделю риск лишь слегка повышался.

Исследование показывает, что привычная норма "один-два напитка в день" для многих считается безопасной, но на самом деле даже один напиток ежедневно повышает риск смерти и болезней. Авторы подчеркивают, что никакой значительной защиты для здоровья от алкоголя выявлено не было: потенциальная польза для сердца и сосудов полностью перекрывается рисками для печени, онкологических заболеваний и других проблем.

Результаты работы ставят под сомнение традиционное представление о "умеренном" потреблении алкоголя и подчеркивают, что даже привычный ежедневный напиток может быть опасен для здоровья.