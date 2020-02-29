Модель нового комплекса показали 27 февраля 2020 года - на это обратило внимание издание Defence Blog. Насколько можно судить, речь идет о наиболее подробной на сегодня демонстрации облика перспективной системы: по крайней мере, из числа тех, которые есть в открытых источниках, передает Day.Az со ссылкой на naked-science.ru.

Ранее, напомним, мы могли видеть облик пусковой установки для гиперзвукового комплекса LRHW. А до этого стало известно, что компания Lockheed Martin получила контракт на 347 миллионов долларов, который предполагает создание опытного образца новой системы.

По данным из открытых источников, речь идет об универсальной твердотопливной баллистической ракете средней дальности наземного базирования, имеющей универсальную управляемую маневренную планирующую гиперзвуковую боевую часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Важно отметить, что последнюю рассматривают в качестве универсальной для разных родов американских войск, в том числе для ВВС и флота.

Баллистическая ракета AUR должна иметь диаметр 887 миллиметров. Ее запуск будут производить с помощью наземного сдвоенного транспортно-пускового контейнера, буксируемого тягачом Oshkosh M983A4 (8х8). Некоторые технические решения, которые используют в рамках Long Range Hypersonic Weapon, позаимствовали у зенитного ракетного комплекса Patriot. Такой подход может удешевить разработку и облегчить эксплуатацию LRHW.

Показатели дальности и скорости полета гиперзвукового блока пока не известны. Однако, по мнению экспертов, дальность LRHW может достигать 6000 километров при скорости блока более пяти Махов.

Напомним, в последние годы Россия, Соединенные Штаты и Китай начали активнее разрабатывать гиперзвуковые комплексы. В теории такие системы могут дать той или иной стороне решающее преимущество в конвенционной войне. Однако на практике разработка гиперзвукового оружия связана с целым рядом фундаментальных вызовов, часть из которых (например, обеспечение устойчивого наведения на цель при огромной скорости и сверхвысоких температурах) только предстоит решить.