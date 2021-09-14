Instagram вызывает у подростков психические расстройства

Проведенные Facebook исследования показали, что Instagram может наносить вред подросткам, особенно девушкам, пишет WSJ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, при этом, по данным издания, Facebook занижает данные о негативном влиянии соцсети на подростков.

"32% девочек-подростков, которым не нравилось их тело, чувствовали себя еще хуже после просмотра ленты Instagram", - пишет WSJ, ссылаясь на внутренние документы Facebook 2020 года.

По данным исследования, тренд делится только лучшими моментами из жизни, навязывание идеальной внешности могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии.

Как отмечает издание, в августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили письмо на шести страницах с "уклончивыми" ответами на вопросы.

Глава Instagram Адам Моссери, в свою очередь, заявил, что влияние приложения на благополучие подростков "довольное незначительно".