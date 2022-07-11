YouTube отключил самый долгий стрим в истории

Ночью 10 июля видеохостинг YouTube прервал один из самых долгих стримов в истории - канал с музыкой для учебы и отдыха Lofi Girl перестал работать после более 20 тысяч часов или около 2,5 лет непрерывной трансляции. Об этом сообщает vc.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что причиной закрытия стрима стал ошибочный страйк от одного из модераторов сервиса. В начале 2020 года канал уже блокировали после подобной ошибки, тогда трансляция шла около 1,5 лет.

Авторы Lofi Girl заверили, что надеются на скорую разблокировку их канала и возобновление стрима. Канал Lofi Girl - это музыкальные стримы, которые пользователи включают, чтобы расслабиться или сконцентрироваться на рабочих задачах.

На стримах всегда показана нарисованная в стиле аниме девушка, которая что-то пишет в блокноте. Согласно неофициальной версии, из окон ее комнаты открывается вид на французский город Лион.