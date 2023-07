Microsoft представила подписку Xbox Game Pass Core

Microsoft представила новый план Xbox Game Pass Core, который придёт на смену Xbox Live Gold и сервису Games with Gold. Запуск подписки намечен на 14 сентября; она предоставит доступ к онлайн-мультиплееру и коллекции из более чем 25 игр за $10 в месяц или $60 в год, передает Day.Az со ссылкой на Хабр.

В библиотеку Xbox Game Pass Core войдут игры для Xbox One, Xbox Series X и S, разработанные Xbox Game Studios, Bethesda и партнёрами компании, включая следующие 19:

Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Ori, The Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Каталог будет обновляться два-три раза в год.

14 сентября подписчики Xbox Live Gold автоматически получат статус подписчиков Xbox Game Pass Core. Сервис Games with Gold перестанет работать 1 сентября, однако независимо от статуса подписки все игры для Xbox 360, приобретённые ранее через Games with Gold, останутся в библиотеке игрока.

Как отмечает Microsoft, Xbox Live "уже более двадцати лет позволяет игрокам соревноваться и вместе играть в крупнейшие многопользовательские онлайн-игры". Game Pass Core, по словам компании, станет "эволюцией Xbox Live Gold", объединив игры Game Pass с возможностью мультиплеера.

"Мы попытались переосмыслить, как предлагать контент по этой подписке. Лучшим вариантом мы посчитали использование избранных игр из нашего каталога Xbox Game Pass", - заявили в Microsoft.