Apple разрешит установку приложений на iPhone не из App Store

В 2024 году Apple разрешит некоторым пользователям iPhone устанавливать приложения не только из App Store, но и со сторонних источников. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Гурмана, новая возможность будет открыта только пользователям iPhone в странах Европейского Союза (ЕС) для соблюдения требований местных законов. Внедрение функции ожидается в первой половине 2024 года. Она позволит разработчикам размещать свои приложения не только в App Store. Тем самым они смогут не платить Apple комиссию со своих доходов в размере 15-30%.

Гурман пишет, что новая система установки приложений будет "жестко контролируемой". Другие детали о сервисе не раскрываются.

В Apple считают, что альтернативные средства загрузки приложений "подрывают конфиденциальность и безопасность", на которую полагаются пользователи iPhone. Новая система сделает людей уязвимыми для вредоносных программ, мошенничества, отслеживания данных и других проблем.

"Независимо от своей позиции, Apple должна соблюсти европейское законодательство, иначе ей грозит штраф в размере до 20% от ее глобального дохода", - пишет MacRumors.