Маск закрывает офис Х в этой стране

Принадлежащая Илону Маску X (ранее Twitter) закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

"Мы приняли решение о немедленном прекращении деятельности в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. Компания X утверждает, что в ее распоряжение попало секретное постановление бразильского судьи Алешандри ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов.

Соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

Как сообщил в апреле телеканал CNN Brasil, X передала Конгрессу США данные о требовании Федерального верховного суда Бразилии по модерации контента. 7 апреля бразильские СМИ сообщили, что Маск обвинил судью ди Морайса в нарушении конституции путем попыток добиться блокировки аккаунтов нескольких сторонников бывшего президента республики Жаира Болсонару. Миллиардер предложил судье уйти в отставку, пригрозив в обратном случае предать огласке требования блокировать учетные записи.

Ди Морайс постановил провести расследование сведений, что Маск якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал соцсети для "распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства". Судья предупреждал, что власти республики не потерпят ситуации, при которой "находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети, позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.

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