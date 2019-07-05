Если женщина ведет себя чересчур эмоционально, она всегда может сослаться на ПМС. Но ведь и мужчины порой ведут себя не как обычно, и этому есть объяснение, - ведь их настроение также зависит от гормонов. Но что стоит о них знать? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Рост мускулов и тестостерон

Как ни странно, рост мышечной массы никоим образом не зависит от количества тестостерона в крови. Однако его наличие напрямую влияет на силу сексуального влечения у мужчины. Кроме того, конституция мужского тела главным образом зависит от генетики. То есть, если отец юноши привык к физическому труду, но при этом не высок и худощав, вряд ли его сыну достанется тело Аполлона. Да и внешние данные зачастую передаются не только от отца, но и от матери.

Гормональные изменения в течение дня

Тестостерон в организме мужчины никогда не держится на одном уровне, он постоянно колеблется, и за 24 часа разница между двумя показателями может быть огромной. Пик выброса гормона приходится на время между 2 и 6 утра. Именно поэтому многим мужчинам нравится заниматься любовью на рассвете. Спад тестостерона наблюдается в полдень, из-за чего в это время мужчины становятся вялыми и пассивными.

Как приходит старость

Одни мужчины даже в 40 лет дадут фору любому 20-летнему, а некоторые уже в 30 выглядят едва ли младше своих отцов. Почему так происходит? Все дело вновь в тестостероне. Пик его выработки приходится на подростковый возраст, когда у юноши появляются вторичные половые признаки, "ломается" голос и возникает либидо. После этого чем старше становится мужчина, тем меньше в его крови вырабатывается мужского гормона. Но если следить за своим питанием, регулярно заниматься спортом и иметь насыщенную сексуальную жизнь, то и тестостерон раньше времени не оставит своего обладателя.

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