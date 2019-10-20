Регулярное употребление алкогольных напитков оказывает сильное воздействие на весь организм, но наибольший удар приходится по печени. Чем дольше человек употребляет спиртное, тем меньше шансов у него восстановить печень, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Восстановление

Научно доказано, что спирт буквально убивает клетки печени. Если это вещество регулярно попадает в организм, появляются неприятные последствия: разрастаются соединительные мышцы, вырабатывается желчная кислота, нарастает жировая ткань.

Когда человек принимает алкоголь один раз или редко, орган быстро справляется с расщеплением этанола и выводит токсины из организма. Кроме того, есть все шансы восстановить печень, если она повреждена только на 20%. В случае, если человек регулярно употребляет алкоголь, шансы вернуть печени привычное состояние минимальны. Кроме того, хоть какие-то улучшения происходят после целого курса реабилитации.

Как быстро восстанавливается печень

Сроки восстановления работы печени зависят от многих факторов. Например, от количества алкоголя и периода. Если вы чувствуете себя плохо и хотите помочь вашему органу нормально функционировать, для этого необходимо поддерживать водный баланс, ограничить жирное и острое и принять травяные отвары. После разового приема печень приходит в норму через 72 часа.

Если употребление алкогольных напитков длится более двух дней, печень будет восстанавливаться гораздо дольше. Как правило, медики ставят срок в шесть месяцев, но это зависит от состояния органа и количества выпитого. При хроническом алкоголизме шансы восстановить печень стремятся к нулю. Кроме того, на фоне зависимости могут появиться другие заболевания. Их лечение может растянуться на длительный срок. Некоторые случаи поражения печени требуют хирургического вмешательства и реабилитации.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!