Как видит мир человек в момент инсульта - ФОТО

Во время инсульта в человеческом организме нарушаются многие функции. Как видит мир больной, которого хватил инсульт, в первые минуты - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Нарушения зрения после инсульта напрямую зависят от того, насколько сильно были поражены ткани мозга. Что может быть:

-двоение в глазах

-галлюцинации

-"выпадение" зрения на отдельных участках обзора

-утрата остроты зрения на один глаз

-ухудшение зрения на оба глаза

-полная утрата зрения на один или оба глаза

У человека с проблемами зрения нарушается координация и представление о пространстве, в котором он находится.

В момент инсульта человек теряет возможность анализировать получаемую мозгом информацию. Порой пациент не способен понять, что именно за вещь он видит. Предметы кажутся знакомыми, но ни один он не может узнать.

Эта иллюстрация максимально точно описывает состояние больного в момент и в первые минуты после инсульта. Человек видит предметы, которые кажутся знакомыми, но невозможно понять, что именно он видит.

Восстанавливать качество зрительных функций можно сразу, как только позволит состояние пациента, перенесшего инсульт.

По утверждениям врачей, каждый третий больной способен полностью восстановить зрение, а также иные утраченные после перенесенного инсульта функции организма.