Антропологи представили список слухов и фейков о COVID-19

Аналитики "Яндекс.Кью" совместно с антропологами из РАНХиГС подготовили исследование про фейки о коронавирусе, которые распространялись с самого начала пандемии. Об этом "Известиям" сообщили 2 июня в вузе, передает Day.Az.

Специалисты выяснили изменение популярности фейковых новостей о COVID-19 и передали информацию аналитикам "Яндекс.Кью".

Далее эксперты изучили, какие слухи люди чаще всего пытаются проверить, какие мифы и представления о здоровье самые устойчивые.

На основе полученных и проанализированных данных "Яндекс" научился проверять факты в поиске. В результате общей работы поисковик научился сразу опровергать запрос, явно содержащий миф.

Из народных способов "лечения" COVID-19 россиян больше всего заинтересовали водочные ингаляции. За ними идут употребление имбиря и теплого напитка на основе соды и лимона по "израильскому" рецепту.

"Самые живучие фейки связаны с вакцинацией, интерес к ним сохраняется практически с начала распространения коронавируса в России", - прокомментировала научный сотрудник РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НЦМУ Александра Архипова.

По ее словам, для мифов характеры резкие взлеты и падения.

Как рассказала научный сотрудник РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НЦМУ Дарья Радченко, самым популярным слухом стала информация про несуществующего медика из России по имени Юрий, который "работал в Ухани". Из фейков следовало, что он близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним.

"Есть еще несколько очень популярных историй про россиян, которые сообщают что-то из-за рубежа. Например, "письмо Полины" из Италии. Или обращение доктора Колосова, тоже из Италии, который советовал дышать водкой", - отметила специалист.

В Казани, где действовал жесткий масочный режим, чаще интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках. Сочинцы "изучали" фейк живущей в море бактерии Синтии.

В южном Поволжье и Ростове-на-Дону было сравнительно много запросов, связанных со слухом о том, что врачи фальсифицируют диагноз "коронавирус". В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке распространили слухи о китайцах, которые с помощью "белого порошка" заражают людей коронавирусом. В Москве и Санкт-Петербурге чаще среднего интересовались стихотворением про жизнь в карантине, которое приписывалось Пушкину.

В апреле директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что самым смешным фейком про вакцину "Спутник V" считает миф о том, что российские хакеры украли план создания вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca. Также ученый развеял миф о влиянии вакцины "Спутник V" на геном и наследственность человека.