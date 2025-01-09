В Азербайджане пройдет экзамен для признания некоторых дипломов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана организует очередной экзамен для признания квалификаций граждан, получивших высшее образование за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен будет проходить в специальном корпусе для электронных экзаменов.

Зарегистрированные участники смогут с 25 января распечатать "Карту допуска к экзамену" через официальный сайт ГЭЦ.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане пройдет экзамен для кандидатов на должность судьи.