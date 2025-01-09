Гран-При Азербайджана завершит европейскую серию этапов «Формулы-1»

По аналогии с прошлым сезоном, в этом году Баку снова станет последним городом европейской части этапов "Формулы-1".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Гран-При Азербайджана, который пройдет с 19 по 21 сентября, будет завершать серию гонок в Европе. После этого состоятся этапы в Сингапуре, Мексике, США, Бразилии, Катаре и ОАЭ.

Гонка в Баку станет 17-м этапом в сезоне, а всего в чемпионате будет 24 старта.