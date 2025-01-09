https://news.day.az/politics/1721643.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с трагическим пожаром в Гальском районе Абхазии, унесший жизни пятерых детей. Как сообщает Day.Az, на странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с трагическим пожаром в Гальском районе Абхазии, унесшим жизни пятерых детей.
Как сообщает Day.Az, на странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями.
"Трагический пожар в Гальском районе Абхазии, унесший жизни пятерых детей, глубоко опечалил нас.
Выражаем глубокие соболезнования семьям, пострадавшим от этого трагического инцидента и дружеской Грузии", - говорится в публикации.
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