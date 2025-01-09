МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с трагическим пожаром в Гальском районе Абхазии, унесшим жизни пятерых детей.

Как сообщает Day.Az, на странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями.

"Трагический пожар в Гальском районе Абхазии, унесший жизни пятерых детей, глубоко опечалил нас.

Выражаем глубокие соболезнования семьям, пострадавшим от этого трагического инцидента и дружеской Грузии", - говорится в публикации.

Новость обновляется