В учебном центре "Горан" уничтожаются непригодные боеприпасы

В соответствии с планом в учебном центре "Горан" с соблюдением правил техники безопасности осуществляется процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Призываем население не беспокоиться из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет. Взрывные работы продолжатся до 11 января", - сказали в министерстве.