https://news.day.az/politics/1721748.html В учебном центре "Горан" уничтожаются непригодные боеприпасы В соответствии с планом в учебном центре "Горан" с соблюдением правил техники безопасности осуществляется процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению. Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В учебном центре "Горан" уничтожаются непригодные боеприпасы
В соответствии с планом в учебном центре "Горан" с соблюдением правил техники безопасности осуществляется процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Призываем население не беспокоиться из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет. Взрывные работы продолжатся до 11 января", - сказали в министерстве.
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