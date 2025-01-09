В Наримановском районе сносятся знаменитые рестораны

В Наримановском районе Баку начался снос знаменитого ресторана "Шуша" и нескольких соседних объектов, включая Green Cafe, Bakı restoranı и Ciyərxana.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, в Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что снос этих объектов не входит в их полномочия.

Ранее Исполнительная власть района заявила, что снос ресторана "Шуша" обусловлен его расположением на территории, которая имеет статус парка.