https://news.day.az/society/1721740.html В Наримановском районе сносятся знаменитые рестораны В Наримановском районе Баку начался снос знаменитого ресторана "Шуша" и нескольких соседних объектов, включая Green Cafe, Bakı restoranı и Ciyərxana. Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, в Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что снос этих объектов не входит в их полномочия.
В Наримановском районе сносятся знаменитые рестораны
В Наримановском районе Баку начался снос знаменитого ресторана "Шуша" и нескольких соседних объектов, включая Green Cafe, Bakı restoranı и Ciyərxana.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, в Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что снос этих объектов не входит в их полномочия.
Ранее Исполнительная власть района заявила, что снос ресторана "Шуша" обусловлен его расположением на территории, которая имеет статус парка.
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